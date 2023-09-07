Артурс Жагарс, Деннис Шредер и Никил Александер-Уокер – в пятерке лучших моментов 2-го дня 1/4 финала ЧМ-2023

Теги видео Даниэль Тайс Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Никил Александер-Уокер Артурс Жагарс Баскетбол

ФИБА представила пятерку лучших моментов второго игрового дня 1/4 финала чемпионата мира-2023.

В Топ-5 вошли проход Артурса Жагарса (Латвия), аллей-уп Денниса Шредера на Даниэля Тайса (Германия) и данк Никила Александер-Уокера (Канада).

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