Джанмарко Поццекко: «Если бы мы не вышли на США, мы бы были в полуфинале. Вы можете считать меня сумасшедшим, но не волнуйтесь. Вы не первый так думаете, и наверняка не последний»

Теги Джанмарко Поццекко Баскетбол

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко выступил с эмоциональной речью после поражения от Латвии (82:87) на чемпионате мира.

«За последние 20 лет в Италии никто не ожидал, что сможем добиться участия в этом турнире. Я просто слежу за баскетболом, мне больше нечем заняться в повседневной жизни. Мы не верили, что сможем конкурировать с такими командами. Эти парни за последние 3-4 года показали себе и другим, что мы можем это сделать.

Быть здесь, в Топ-8, – это то, что еще 5 лет назад казалось шуткой. Конечно, у каждого может быть своя точка зрения, но это правда. Когда я был вне итальянской федерации, сборная не могла добиться подобного.

Мы не попадали на три последних чемпионата мира. Этим летом вся Италия, наблюдая за игрой против США, болела за наших игроков, потому что мы убедили их, что можем выиграть у Америки.

На мой взгляд, если бы мы не играли с США [в четвертьфинале], мы бы вышли в полуфинал. Вы можете считать меня сумасшедшим, но не волнуйтесь. Вы не первый так думаете, и наверняка не последний», – сказал Поццекко.

Италия сыграет за седьмое место в проигравшим пары Литва – Словения.

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7 комментариев

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zjwjx8zk6y
Он в какой-то альтернативной реальности живет? В каком моменте итальянцы убедили, что могут выиграть у штатов? В первые 2 минуты первой четверти, когда счёт равный был?
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Джинобля
Итальянцы в последнее время могут обыграть только сербов по какой-то странной причине у последних комплекс насчет "скуадры адзурры", ни одну другую топ-команду за последние годы итальянцы не обыграли. Были близки с французами на прошлогоднем евро, да там Фонтеккио в штаны наложил(а ведь дальше ждала Польша и возможный выход в финал).
Здесь сказалась удачная жеребьевка. Никаких предпосылок нет, чтобы Италия вернулась в число фаворитов даже на континенте, не говоря уже про мир.
Поэтому не понимаю радужного оптимизма, граничащего с легкой степенью психического расстройства, у главного тренера сборной Италии
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BVV
Ха, 5 лет назад... В Латвии пару недель назад никто и мечтать не смел, что будем в одном броске от полуфинала и по итогу будем играть за 5 место
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Медведь (тот самый)
ну нет, у них такая же стагнация как у греков (если вынести за скобки Яниса и уже старенького Слукаса), рывка нет. Реально топами ез Европы остаются испанцы. Немцы вот рывок сделали да, черногорцы не так явно - но да. Ну Сербия, Хорватия и Словения еще могут как-то претендовать на такие притязания (хотя последние не нравятся своей любовью к натурализации). Ну французы пока еще за счет старичков могут считаться топовой сборной, провал такой скорее случайность
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NaSH01
Да всё, успокойся. Это больше не работает.
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Джинобля
Ответ Медведь (тот самый)
ну нет, у них такая же стагнация как у греков (если вынести за скобки Яниса и уже старенького Слукаса), рывка нет. Реально топами ез Европы остаются испанцы. Немцы вот рывок сделали да, черногорцы не так явно - но да. Ну Сербия, Хорватия и Словения еще могут как-то претендовать на такие притязания (хотя последние не нравятся своей любовью к натурализации). Ну французы пока еще за счет старичков могут считаться топовой сборной, провал такой скорее случайность
У французов молодых негро-мулатов на ближайшем драфте человека 4 будет. За счет иммигрантов все у них хорошо будет)
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nata shima
Ответ Медведь (тот самый)
ну нет, у них такая же стагнация как у греков (если вынести за скобки Яниса и уже старенького Слукаса), рывка нет. Реально топами ез Европы остаются испанцы. Немцы вот рывок сделали да, черногорцы не так явно - но да. Ну Сербия, Хорватия и Словения еще могут как-то претендовать на такие притязания (хотя последние не нравятся своей любовью к натурализации). Ну французы пока еще за счет старичков могут считаться топовой сборной, провал такой скорее случайность
Этот чемпионат показывае,что Латвия и Литва,это будущие топы.
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