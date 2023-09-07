Джанмарко Поццекко: «Если бы мы не вышли на США, мы бы были в полуфинале. Вы можете считать меня сумасшедшим, но не волнуйтесь. Вы не первый так думаете, и наверняка не последний»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко выступил с эмоциональной речью после поражения от Латвии (82:87) на чемпионате мира.

«За последние 20 лет в Италии никто не ожидал, что сможем добиться участия в этом турнире. Я просто слежу за баскетболом, мне больше нечем заняться в повседневной жизни. Мы не верили, что сможем конкурировать с такими командами. Эти парни за последние 3-4 года показали себе и другим, что мы можем это сделать.

Быть здесь, в Топ-8, – это то, что еще 5 лет назад казалось шуткой. Конечно, у каждого может быть своя точка зрения, но это правда. Когда я был вне итальянской федерации, сборная не могла добиться подобного.

Мы не попадали на три последних чемпионата мира. Этим летом вся Италия, наблюдая за игрой против США, болела за наших игроков, потому что мы убедили их, что можем выиграть у Америки.

На мой взгляд, если бы мы не играли с США [в четвертьфинале], мы бы вышли в полуфинал. Вы можете считать меня сумасшедшим, но не волнуйтесь. Вы не первый так думаете, и наверняка не последний», – сказал Поццекко.

Италия сыграет за седьмое место в проигравшим пары Литва – Словения.