Джанмарко Поццекко: «Перед игрой я подошел поддержать Спаньоло, а он начал плакать – у него скончался дедушка. Хочу посвятить эту победу Маттео и его семье»

Главный тренер итальянской сборной после выхода в 1/4 финала чемпионата мира поделился грустными вестями, которые пришли к нему накануне встречи с Пуэрто-Рико, а также рассказал о том, как это замотивировало команду на победу.

«Вчера перед игрой я подошел поддержать и сказал: «Маттео, просто будь готов». А он начал плакать.

Я подумал, что он переживает, потому что я не задействовал его в последних двух матчах. Но Джиджи подошел ко мне и сообщил ужасную новость, что днем ранее скончался дедушка Спаньоло.

Утром я проснулся и отправил ему сообщение: «Маттео, все, что тебе нужно» и тому подобное. А он мне ответил: «Не беспокойся, тренер. Я в порядке. Давайте выиграем эту чертову игру».

Я хочу посвятить эту победу ему и его семье. Огромное спасибо», – рассказал Поццекко.

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