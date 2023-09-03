Джанмарко Поццекко: «Перед игрой я подошел поддержать Спаньоло, а он начал плакать – у него скончался дедушка. Хочу посвятить эту победу Маттео и его семье»

Теги Джанмарко Поццекко сборная Италии сборная Пуэрто-Рико Чемпионат мира по баскетболу 2023 Маттео Спаньоло Баскетбол

Главный тренер итальянской сборной Джанмарко Поццекко после выхода в 1/4 финала чемпионата мира поделился грустными вестями, которые пришли к нему накануне встречи с Пуэрто-Рико, а также рассказал о том, как это замотивировало команду на победу.

«Вчера перед игрой я подошел поддержать Маттео Спаньоло и сказал: «Маттео, просто будь готов». А он начал плакать.

Я подумал, что он переживает, потому что я не задействовал его в последних двух матчах. Но Джиджи подошел ко мне и сообщил ужасную новость, что днем ранее скончался дедушка Спаньоло.

Утром я проснулся и отправил ему сообщение: «Маттео, все, что тебе нужно» и тому подобное. А он мне ответил: «Не беспокойся, тренер. Я в порядке. Давайте выиграем эту чертову игру».

Я хочу посвятить эту победу ему и его семье. Огромное спасибо», – рассказал Поццекко.

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2 комментария

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farouq1
Ответ jerry40
У меня был однокурсник в техникуме - Проценко. Каждый раз его вспоминаю, когда появляется новость о Поццекко.
👍🏻
+2
-1
+1
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