Джанмарко Поццекко: «Мы не умели летать, но не знали об этом, поэтому сделали это»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко после поражения от США (63:100) в 1/4 финала ЧМ-2023 признался, что никто не ожидал увидеть его команду в Топ-8 команд мира.

«Нас не должно было быть здесь, но мы этого не знали. Мы дошли досюда, мы в восьмерке лучших команд мира. Вы понимаете, какие мы игроки и люди. Мы не умели летать, но не знали об этом, поэтому сделали это.

Они не заслуживали играть против Америки, потому что мы стали первыми в своей группе. Вот и все, это спорт. Я люблю всех своих игроков, а сейчас даже больше. Я уважаю их больше, чем уважал до сегодняшнего дня″, – сказал Поццекко.

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