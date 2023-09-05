Джанмарко Поццекко: «Мы не умели летать, но не знали об этом, поэтому сделали это»

Теги Джанмарко Поццекко сборная Италии сборная США Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко после поражения от США (63:100) в 1/4 финала ЧМ-2023 признался, что никто не ожидал увидеть его команду в Топ-8 команд мира.

«Нас не должно было быть здесь, но мы этого не знали. Мы дошли досюда, мы в восьмерке лучших команд мира. Вы понимаете, какие мы игроки и люди. Мы не умели летать, но не знали об этом, поэтому сделали это.

Они не заслуживали играть против Америки, потому что мы стали первыми в своей группе. Вот и все, это спорт. Я люблю всех своих игроков, а сейчас даже больше. Я уважаю их больше, чем уважал до сегодняшнего дня″, – сказал Поццекко.

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4 комментария

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Сергей Пузанков
Молодцы, конечно. Но по сути из серьёзных команд обыграли Сербию (которая не то, чтобы феерит или в идеальном составе), проиграли Доминикане. А радости как будто в финале уступили США. Но, повторюсь, молодцы. То, что Италия не выходила в ПО в этом веке - это большое упущение.
+4
0
+4
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Александр
С Поццекко можно согласиться. Им и группа то досталась лёгкая. Потом ещё и сербы сами отдали игру. По сути, ребята оказались очень фартовые. Но они пытались, за это честь им и хвала.
+1
-1
0
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JayCee
Ответ Сергей Пузанков
Молодцы, конечно. Но по сути из серьёзных команд обыграли Сербию (которая не то, чтобы феерит или в идеальном составе), проиграли Доминикане. А радости как будто в финале уступили США. Но, повторюсь, молодцы. То, что Италия не выходила в ПО в этом веке - это большое упущение.
Последнее утверждение неточное. В 2006 году Италия играла в 1/8 финала.
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