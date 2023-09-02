Владимир Гомельский: «С Пешичем сербы явно ошиблись»

Теги сборная Италии сборная Сербии Светислав Пешич Владимир Гомельский Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал причины поражения сборной Сербии от команды Италии на ЧМ-2023.

«Сербия сегодня явно недооценила Италию и проиграла важнейший матч. Думаю, что в основном вина за такие неудачные начала матчей лежит на тренерах. Либо ошибка в плане «А» на игру (затем приходится перестраивать игру), либо недостаточно высокая мотивация игроков стартовых пятерок (потом приходится кроить состав).

Легче всего критиковать работу тренера. Но с Пешичем сербы явно ошиблись. Хотя, может быть, я необъективен. Я всегда критически относился к работе Пешича», – написал Гомельский в своей конференции.

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