Владимир Гомельский: «С Пешичем сербы явно ошиблись»

Известный комментатор и эксперт назвал причины поражения сборной Сербии от команды Италии на ЧМ-2023.

«Сербия сегодня явно недооценила Италию и проиграла важнейший матч. Думаю, что в основном вина за такие неудачные начала матчей лежит на тренерах. Либо ошибка в плане «А» на игру (затем приходится перестраивать игру), либо недостаточно высокая мотивация игроков стартовых пятерок (потом приходится кроить состав).

Легче всего критиковать работу тренера. Но с Пешичем сербы явно ошиблись. Хотя, может быть, я необъективен. Я всегда критически относился к работе », – написал Гомельский в своей конференции.

Сэм Прести собрал вместе Дюрэнта, Уэстбрука и Хардена, но не смог их обуздать. Краткая история «Тандер»

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге