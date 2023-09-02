Владимир Гомельский: «С Пешичем сербы явно ошиблись»
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал причины поражения сборной Сербии от команды Италии на ЧМ-2023.
«Сербия сегодня явно недооценила Италию и проиграла важнейший матч. Думаю, что в основном вина за такие неудачные начала матчей лежит на тренерах. Либо ошибка в плане «А» на игру (затем приходится перестраивать игру), либо недостаточно высокая мотивация игроков стартовых пятерок (потом приходится кроить состав).
Легче всего критиковать работу тренера. Но с Пешичем сербы явно ошиблись. Хотя, может быть, я необъективен. Я всегда критически относился к работе Пешича», – написал Гомельский в своей конференции.
Сэм Прести собрал вместе Дюрэнта, Уэстбрука и Хардена, но не смог их обуздать. Краткая история «Тандер»
Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге
Комментарии