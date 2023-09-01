Светислав Пешич: «Тяжелый матч против такой превосходной команды, как Италия. Не контролировали свою игру, особенно когда имели преимущество»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич подвел итоги после поражения от Италии (76:78) в первом матче второго раунда чемпионата мира-2023.

«Провели тяжелый матч против такой превосходной команды, как Италия. Всю игру были «качели». Мы не контролировали свою игру, особенно когда имели преимущество и находились в хорошем ритме.

Как всегда, мы хотели добиться победы. Но, в конце концов, все теперь зависит от последней встречи», – сказал Пешич на послематчевой пресс-конференции.

Сербии в воскресенье предстоит встретиться с Доминиканской Республикой.

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