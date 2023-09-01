Светислав Пешич: «Тяжелый матч против такой превосходной команды, как Италия. Не контролировали свою игру, особенно когда имели преимущество»

Теги сборная Италии сборная Сербии Светислав Пешич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич подвел итоги после поражения от Италии (76:78) в первом матче второго раунда чемпионата мира-2023.

«Провели тяжелый матч против такой превосходной команды, как Италия. Всю игру были «качели». Мы не контролировали свою игру, особенно когда имели преимущество и находились в хорошем ритме.

Как всегда, мы хотели добиться победы. Но, в конце концов, все теперь зависит от последней встречи», – сказал Пешич на послематчевой пресс-конференции.

Сербии в воскресенье предстоит встретиться с Доминиканской Республикой.

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1 комментарий

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Eskender
Пешич почему-то скромно умолчал о своей роли кудесника концовок...
30 сек. до конца, мяч у Италии - он хитроумно снимает с игры Богдановича, чтобы отзащищаться... отбиться Сербы отбились, но неожиданно (!?) выяснилось, что сделать последний бросок некому...
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