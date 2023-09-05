Светислав Пешич: «Европейский баскетбол отличается от НБА. Здесь очень важна смена ритма»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич рассказал о деталях игры, которые помогли справиться с Литвой (87:68) в четвертьфинале ЧМ-2023.

«Я не хочу устраивать тренерский ликбез, но все же попробую поговорить о баскетболе. Баскетбол – игра, в которой необходимо найти правильный ритм. Ритм игры очень важен.

Что мы подразумеваем под ритмом игры? Нельзя играть все 40 минут, используя только быстрые прорывы или позиционное нападение. Европейский баскетбол отличается от баскетбола НБА. В НБА игра в непрерывном потоке. Цель европейского баскетбола – найти возможность для смены ритма. Быстрый прорыв – позиционное нападение, позиционное нападение – быстрый прорыв. Игра под кольцом – периметр. Не только лишь трехочковые, трехочковые и трехочковые.

Мы очень рады, что трехочковый бросок лучше двухочкового, если говорить о цифрах и эффективности. Но в баскетболе ФИБА существует необходимость смены ритма. Играть внутри, потом на периметре, играть в пик-н-ролл, использовать заслоны для снайперов. Мы к этому стремимся. Иногда нам это удается, как сегодня, а иногда соперник диктует свой ритм. Алекса Аврамович и другие ребята, вышедшие со скамейки запасных, сегодня проделали отличную работу, изменив ритм. Они дали больше энергии, чем игроки, начавшие матч в старте. Это то, что нужно каждому тренеру», – заключил Пешич.

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