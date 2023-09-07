ФИБА представила подборку лучших моментов Рондэя Холлис-Джефферсона на ЧМ-2023

Теги Рондэй Холлис-Джефферсон Баскетбол

ФИБА представила подборку лучших игровых моментов с участием форварда сборной Иордана Рондэя Холлис-Джефферсона, который завоевал сердца болельщиков на чемпионате мира-2023.

Холлис-Джефферсона на протяжении турнира сравнивали с легендой «Лейкерс» Кобе Брайантом.

Иордания завершила ЧМ-2023 на последнем месте.

«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий