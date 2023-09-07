ФИБА представила подборку лучших моментов Рондэя Холлис-Джефферсона на ЧМ-2023

ФИБА представила подборку лучших игровых моментов с участием форварда сборной Иордана Рондэя Холлис-Джефферсона, который завоевал сердца болельщиков на чемпионате мира-2023.

Холлис-Джефферсона на протяжении турнира сравнивали с легендой «Лейкерс» Кобе Брайантом.

Иордания завершила ЧМ-2023 на последнем месте.

«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге