Рондэй Холлис-Джефферсон о сходстве с Кобе Брайантом: «Шабазз Напьер все время говорит, чтобы я сделал тест ДНК»
Атакующий защитник сборной Иордании Рондэй Холлис-Джефферсон признался, что его близкий друг Шабазз Напьер («Црвена Звезда») давно заметил его сходство с легендой «Лейкерс» Кобе Брайантом.
«Шабазз все время говорит, чтобы я сделал тест ДНК, что Кобе – мой двоюродный брат, а я этого не знаю», – посмеялся Холлис-Джефферсон.
После первого матча Иордании на ЧМ-2023 официальный YouTube-канал ФИБА обратил внимание на сходство Холлис-Джефферсона с Брайантом.
Когда Холлис-Джефферсон сравнял счет в концовке основного времени матча против Новой Зеландии, реализовав трехочковый с фолом, зрители начали скандировать: «Кобе, Кобе!»
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