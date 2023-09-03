Рондэй Холлис-Джефферсон и Тохи Смит-Милнер – в Топ-10 моментов 9-го игрового дня ЧМ-2023
ФИБА представила подборку лучших моментов девятого игрового дня ЧМ-2023.
Топ-10 возглавили Рондэй Холлис-Джефферсон (Иордания) и Тохи Смит-Милнер (Новая Зеландия).
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