Рондэй Холлис-Джефферсон исполнил красивый данк левой рукой

Теги видео сборная Мексики сборная Иордании Рондэй Холлис-Джефферсон Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Иордании Рондэй Холлис-Джефферсон в одном из эпизодов матча против команды Мексики прошел под кольцо и исполнил красивый данк левой рукой.

Иордания и Мексика играют в рамках турнира за 17-32 места чемпионата мира-2023.

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1 комментарий

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Abdulla
Наработал на НБА, мне кажется )
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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