Рондэй Холлис-Джефферсон исполнил красивый данк левой рукой
Форвард сборной Иордании Рондэй Холлис-Джефферсон в одном из эпизодов матча против команды Мексики прошел под кольцо и исполнил красивый данк левой рукой.
Иордания и Мексика играют в рамках турнира за 17-32 места чемпионата мира-2023.
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