Рондэй Холлис-Джефферсон исполнил красивый данк левой рукой

Форвард сборной Иордании Рондэй Холлис-Джефферсон в одном из эпизодов матча против команды Мексики прошел под кольцо и исполнил красивый данк левой рукой.

Иордания и Мексика играют в рамках турнира за 17-32 места чемпионата мира-2023.

Кто выиграет чемпионат мира?

Диковинная пиар-акция на ЧМ: американец из Иордании косплеит Кобе Брайанта, чтобы обратить на себя внимание

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ