Товарищеские матчи. «Зенит» встретится с «Енисеем», «Анадолу Эфес» – с «Локомотивом-Кубань»

Теги результаты товарищеские матчи Локомотив-Кубань Зенит Анадолу Эфес Автодор Енисей МБА Уралмаш Самсунспор Баскетбол

Сегодня в рамках предсезонных товарищеских матчей «Зенит» встретится с «Енисеем», «Анадолу Эфес» – с «Локомотивом-Кубань».

Товарищеские матчи

Самсунспор – Уралмаш

7 сентября. 12.00

МБААвтодор

7 сентября. 17.00

Зенит  – Енисей

7 сентября. 17.45

Анадолу Эфес – Локомотив-Кубань

7 сентября. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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