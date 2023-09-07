Товарищеские матчи. «Зенит» встретится с «Енисеем», «Анадолу Эфес» – с «Локомотивом-Кубань»

Сегодня в рамках предсезонных товарищеских матчей «Зенит» встретится с « », «Анадолу Эфес» – с «Локомотивом-Кубань».

Товарищеские матчи

Самсунспор –

7 сентября. 12.00

–

7 сентября. 17.00

– Енисей

7 сентября. 17.45

Анадолу Эфес – Локомотив-Кубань

7 сентября. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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