Товарищеские матчи. «Зенит» встретится с «Енисеем», «Анадолу Эфес» – с «Локомотивом-Кубань»
Сегодня в рамках предсезонных товарищеских матчей «Зенит» встретится с «Енисеем», «Анадолу Эфес» – с «Локомотивом-Кубань».
Товарищеские матчи
Самсунспор – Уралмаш
7 сентября. 12.00
МБА – Автодор
7 сентября. 17.00
Зенит – Енисей
7 сентября. 17.45
Анадолу Эфес – Локомотив-Кубань
7 сентября. 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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