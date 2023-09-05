Товарищеские матчи. «Енисей» выиграл у «Самсунспора»

Во вторник, 5 сентября, в рамках предсезонных товарищеских матчей красноярский « » выиграл у турецкого «Самсунспора».

Товарищеские матчи

Анталья, Турция

Енисей – Самсунспор – 92:79 (24:17, 22:18, 17:24, 29:20)

5 сентября. 14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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