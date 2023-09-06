Стивен Эй Смит: «Девин Букер более напоминает мне Кобе Брайнта, чем Джимми Батлер»

Теги Кобе Брайант Майами Финикс НБА Джимми Батлер Девин Букер Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что Девин БукерФиникс») больше напоминает ему легенду НБА Кобе Брайанта, чем Джимми Батлер («Майами»).

«Джимми Батлер хорош, но разница между ним и Девином Букром в том, что Джимми не интересуется происходящим в атаке до того момента, как начинается плей-офф. Кобе занимался этим вопросом все время, равно как и Букер занимается этим все время.

Если говорить о Кобе и Букере, то это игроки, которые находятся в поисках своего шанса с самого начала матча. А в случае с Джимми Батлеом иногда складывается впечатление, что его нужно хорошенько растормошить, чтобы заставить бросить баскетбольный мяч. Для него это не приоритет», – заявил Стивен Эй Смит.

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8 комментариев

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Сергей Пузанков
Джимбо даже не в топ-30 действующих игроков, которые напоминают Коби.
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ты не прав
А что он думает о желании Букера играть в защите? Браянт , если бы был просто атакующим игроком, никогда бы не добился всего этого. Был бы Картером или Тимаком, не больше

Но Джимбо не похож на Браянта, тут соглашусь
+6
-1
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quznez
Батлер больше похож на Джордана, ведь он его внебрачный сын.
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pro~dj
Сейчас никого и близко нет похожего на Кобе и Джордана.
Все остальное - это попытки притянуть сравнение за уши.
Либо НБА стала другой, либо просто пока нет такого игрока, ключевое - с той самой ментальностью.
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lightsout
Ответ ты не прав
А что он думает о желании Букера играть в защите? Браянт , если бы был просто атакующим игроком, никогда бы не добился всего этого. Был бы Картером или Тимаком, не больше Но Джимбо не похож на Браянта, тут соглашусь
последний по смотрел? букер отлично в защите грыз
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ты не прав
Ответ lightsout
последний по смотрел? букер отлично в защите грыз
Периодами и лентяи вроде Мэло прилично защищались, Букер , максимум, неплохой защитник при желании огромном. Браянт при Шаке - это элитная защитная единица
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ВладиславМартынов
Джимбо, если будет интересоваться происходящим в атаке до плей-офф, будет не доживать до плей-офф. Поэтому и бережёт себя
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