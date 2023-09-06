Известный телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что (« ») больше напоминает ему легенду НБА Кобе Брайанта, чем Джимми Батлер (« »).

«Джимми Батлер хорош, но разница между ним и Девином Букром в том, что Джимми не интересуется происходящим в атаке до того момента, как начинается плей-офф. Кобе занимался этим вопросом все время, равно как и Букер занимается этим все время.

Если говорить о Кобе и Букере, то это игроки, которые находятся в поисках своего шанса с самого начала матча. А в случае с иногда складывается впечатление, что его нужно хорошенько растормошить, чтобы заставить бросить баскетбольный мяч. Для него это не приоритет», – заявил .

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