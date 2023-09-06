Стивен Эй Смит: «Девин Букер более напоминает мне Кобе Брайнта, чем Джимми Батлер»
Известный телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что Девин Букер («Финикс») больше напоминает ему легенду НБА Кобе Брайанта, чем Джимми Батлер («Майами»).
«Джимми Батлер хорош, но разница между ним и Девином Букром в том, что Джимми не интересуется происходящим в атаке до того момента, как начинается плей-офф. Кобе занимался этим вопросом все время, равно как и Букер занимается этим все время.
Если говорить о Кобе и Букере, то это игроки, которые находятся в поисках своего шанса с самого начала матча. А в случае с Джимми Батлеом иногда складывается впечатление, что его нужно хорошенько растормошить, чтобы заставить бросить баскетбольный мяч. Для него это не приоритет», – заявил Стивен Эй Смит.
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Но Джимбо не похож на Браянта, тут соглашусь
Все остальное - это попытки притянуть сравнение за уши.
Либо НБА стала другой, либо просто пока нет такого игрока, ключевое - с той самой ментальностью.