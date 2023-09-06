Кевин Дюрэнт: «Смотрю на Леброна в 38 лет и думаю: «Черт, я ведь тоже так могу»
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт признался, что его вдохновляет пример лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, который продолжает сохранять высочайший уровень в 38 лет.
«Леброн подстраивается, он меняет свою игру и сохранят этот юношеский задор. Носится по всей площадке, без раздумий прыгает за мячом. Это вдохновляет.
Мне нравится баскетбол, нравится соперничество. И вот я думаю: «Черт, приятель. Я тоже так могу», – заявил 34-летний Дюрэнт.
Предстоящий сезон станет 21-м в карьере Джеймса. В декабре ему исполнится 39.
Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?
Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом
А Дюрант в свои 34 года прошел регулярку 29+7+5 при 56/40/92, а потом бегал по 42+ минуты за игру в плей-офф с линейкой 29+9+6 при 48/33/92.
Очень большую работу над своей игрой и телом провел, чтобы после таких травм и в возрасте играть так хорошо.