Звездный форвард « » признался, что его вдохновляет пример лидера « » , который продолжает сохранять высочайший уровень в 38 лет.

«Леброн подстраивается, он меняет свою игру и сохранят этот юношеский задор. Носится по всей площадке, без раздумий прыгает за мячом. Это вдохновляет.

Мне нравится баскетбол, нравится соперничество. И вот я думаю: «Черт, приятель. Я тоже так могу», – заявил 34-летний Дюрэнт.

Предстоящий сезон станет 21-м в карьере Джеймса. В декабре ему исполнится 39.

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