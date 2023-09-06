Кевин Дюрэнт: «Смотрю на Леброна в 38 лет и думаю: «Черт, я ведь тоже так могу»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт признался, что его вдохновляет пример лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, который продолжает сохранять высочайший уровень в 38 лет.

«Леброн подстраивается, он меняет свою игру и сохранят этот юношеский задор. Носится по всей площадке, без раздумий прыгает за мячом. Это вдохновляет.

Мне нравится баскетбол, нравится соперничество. И вот я думаю: «Черт, приятель. Я тоже так могу», – заявил 34-летний Дюрэнт.

Предстоящий сезон станет 21-м в карьере Джеймса. В декабре ему исполнится 39.

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15 комментариев

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seregqua
Дюрант и сам большой источник вдохновения. Предстоящий сезон для него будет 18-ым в лиге, он пережил травму ахилла и вернулся игроком уровня топ-5, у него было 3 травмы колена. Отдельно стоят 3 операции на правой ноге с лета 2014 по весну 2015 - многие уже после такого не возвращаются.

А Дюрант в свои 34 года прошел регулярку 29+7+5 при 56/40/92, а потом бегал по 42+ минуты за игру в плей-офф с линейкой 29+9+6 при 48/33/92.

Очень большую работу над своей игрой и телом провел, чтобы после таких травм и в возрасте играть так хорошо.
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Starkom
Ответ Сергей Пузанков
А ещё Леброн фанатично поддеживает своё тело в здоровом состоянии тратя на это миллионы долларов, пока ты забиваешь косяки и срёшься в твиттере. Удачи.
Может он косяки забивает на физиопроцедурах, а срётся в твиттере из криокамеры?
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Сергей Пузанков
А ещё Леброн фанатично поддеживает своё тело в здоровом состоянии тратя на это миллионы долларов, пока ты забиваешь косяки и срёшься в твиттере. Удачи.
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pulyalke
с другой стороны кеша сам многих вдохновляет - после таких травм все еще супертоп в 34
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Misha_Sapunov
Ответ Сергей Пузанков
А ещё Леброн фанатично поддеживает своё тело в здоровом состоянии тратя на это миллионы долларов, пока ты забиваешь косяки и срёшься в твиттере. Удачи.
ха. ты уверен, что дюрант не поддерживает?
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TurboMen
34 года интересный возраст, ты уже ветеран, но ещё многое можешь. Но эти 3-4 года кардинально всё меняют, даже Леброн погряз в травмах. Не Кеша, тебе не светит...
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Misha_Sapunov
Ответ Сергей Пузанков
процентов на 85
даже кто-то статью делал о его тренях и уходом за телом. ну и уровень игры должен намекнуть думающему человеку.
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Nikolay
"Нравится соперничество" - помним помним соперников в 2016-м
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ГРУПА ЗИСК
Не сможешь, Кевин... Хоть и вернулся посля тяжёлых травм, и сейчас в хорошей форме, уже через пару лет они могут дать о себе знать. У меня была тяжёлая травма в своё время ног, после ракетного удара именно она дала о себе знать и я уже скоро год как нормально не могу ходить (кроме как из-за соответствующих ранений). Хотя почти 15 лет прошло
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Сергей Пузанков
Ответ Misha_Sapunov
ха. ты уверен, что дюрант не поддерживает?
процентов на 85
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Андрей Садовников
Ответ Misha_Sapunov
даже кто-то статью делал о его тренях и уходом за телом. ну и уровень игры должен намекнуть думающему человеку.
Думающему - да, но чувак в комментах на спортсе с Дюрантом разговаривает
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