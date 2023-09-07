Кайри Ирвинг: «Клеветнические кампании создаются всеми Трусами нашего мира»

Разыгрывающий « » на своей странице в соцсети опубликовал, как посчитали пользователи, пост в поддержку своего бывшего партнера по команде .

«Клеветнические кампании создаются всеми Трусами нашего мира. Они бросают свои камни, а затем прячутся в толпе в надежде, что вы отключитесь.

А когда вы узнаете, кто это был/есть, и увидите их лично, проверьте их температуру лицом к лицу, лол, я обещаю вам, что их энергия станет другой», – написал Ирвинг.

Звезда «Мавс» уже вставал на сторону Хардена, когда MVP-2018 выступил с заявлением о лжи со стороны президента Дэрила Мори.

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Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге