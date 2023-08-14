Кайри Ирвинг вступился за Джеймса Хардена: «Он требует от Дэрила Мори ответа за его нечестность»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг вступился за своего бывшего партнера по команде Джеймса Хардена («Филадельфия»).
Инсайдер Эдриан Воджнаровски опубликовал ссылку на материал ESPN с названием «Недовольный Харден называет президента «Сиксерс» Мори «лжецом».
Ирвинг ответил: «Недовольный ли он, Эдриан? Или он требует от Дэрила Мори ответа за его нечестность и отсутствие ясности в процессе переговоров по контракту этим летом?»
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