Кайри Ирвинг вступился за Джеймса Хардена: «Он требует от Дэрила Мори ответа за его нечестность»

Теги Даллас Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Кайри Ирвинг Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг вступился за своего бывшего партнера по команде Джеймса ХарденаФиладельфия»).

Инсайдер Эдриан Воджнаровски опубликовал ссылку на материал ESPN с названием «Недовольный Харден называет президента «Сиксерс» Мори «лжецом».

Ирвинг ответил: «Недовольный ли он, Эдриан? Или он требует от Дэрила Мори ответа за его нечестность и отсутствие ясности в процессе переговоров по контракту этим летом?»

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5 комментариев

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Van
У нас в студии эксперт по выполнению обещаний и контрактных обязательств Кайри Эндрю Ирвинг!
+15
0
+15
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ДИКАНЬ
У Кавая с Дэвисом выгорело, остальным покоя не дает это
+2
0
+2
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jakie
молодца, Кайри
+3
-2
+1
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carmelo hot sause
Последний, кому стоит говорить на тему честности при выполнении контракта - это Кайри
0
0
0
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МЗ
Ответ jakie
молодца, Кайри
+1
0
0
0
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