Кайри Ирвинг вступился за Джеймса Хардена: «Он требует от Дэрила Мори ответа за его нечестность»

Разыгрывающий « » вступился за своего бывшего партнера по команде (« »).

Инсайдер Эдриан Воджнаровски опубликовал ссылку на материал ESPN с названием «Недовольный Харден называет президента «Сиксерс» Мори «лжецом».

Ирвинг ответил: «Недовольный ли он, Эдриан? Или он требует от ответа за его нечестность и отсутствие ясности в процессе переговоров по контракту этим летом?»

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо