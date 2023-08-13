Кайри Ирвинг: «Не страдайте молча. Берегите свое психическое здоровье»

Теги Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг на матче любительской лиги Drew League в Нью-Джерси произнес в речь, в которой призвал детей заботиться о своем психическом здоровье.

«Сходите к терапевту. Пожалуйста, не страдайте молча. Вы не должны страдать молча, оно того не стоит.

Это наставление всем маленьким детям: пожалуйста, берегите свое психическое здоровье, пожалуйста, берегите свое духовное здоровье, пожалуйста, берегите себя. Вы наше будущее.

Дети – наше будущее, мы должны защищать их. В мире достаточно сумасшествия, и если мы сможем объединиться, будущее будет в наших руках», – сказал Ирвинг.

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