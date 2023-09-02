Звездный разыгрывающий « » сообщил о том, что его не беспокоит, что о нем говорят другие люди.

«Неважно, что люди говорят обо мне, как о человеке или баскетболисте. Важно, что я сам знаю, кем являюсь.

Мир открылся мне после того, как я полюбил всего себя. Я хочу отдать должное БОГУ и предкам. Без них я никто», – написал Кайри в социальных сетях.

Сэм Прести собрал вместе Дюрэнта, Уэстбрука и Хардена, но не смог их обуздать. Краткая история «Тандер»

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге