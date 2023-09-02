Кайри Ирвинг: «Неважно, что люди говорят обо мне. Важно, что я сам знаю, кем являюсь»
Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг сообщил о том, что его не беспокоит, что о нем говорят другие люди.
«Неважно, что люди говорят обо мне, как о человеке или баскетболисте. Важно, что я сам знаю, кем являюсь.
Мир открылся мне после того, как я полюбил всего себя. Я хочу отдать должное БОГУ и предкам. Без них я никто», – написал Кайри в социальных сетях.
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Важно, что важно