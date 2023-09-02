Кайри Ирвинг: «Неважно, что люди говорят обо мне. Важно, что я сам знаю, кем являюсь»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг сообщил о том, что его не беспокоит, что о нем говорят другие люди.

«Неважно, что люди говорят обо мне, как о человеке или баскетболисте. Важно, что я сам знаю, кем являюсь.

Мир открылся мне после того, как я полюбил всего себя. Я хочу отдать должное БОГУ и предкам. Без них я никто», – написал Кайри в социальных сетях.

Сэм Прести собрал вместе Дюрэнта, Уэстбрука и Хардена, но не смог их обуздать. Краткая история «Тандер»

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
noke
Ответ Light Yagami
Зависимость от чужого мнения – это дефект характера. Бог и чтить предков своих – это база, это уже про духовность. Видно, что Кайри пришёл к катарсису, рад за него искренне! ✊🏻
Зависимость от чужого мнения - это базовая природная основа нашего стайного поведения, благодаря которой образовалась цивилизация, мораль, этика, культура общественный договор и все соответствующие достижения человечества.
Как человек может в одном абзаце говорить о "независимости от чужого мнения" и "почитании предков" - это вообще вне моего разумения.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Это, случаем, не ответ на слова Кубана, что Кайри в Далласе - второй номер?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
noke
Ответ Analjinn
Ну наверное дело в приоритетах. Типа мораль и этика выше мнения окружающих, например.
Мораль и этика = "мнение окружающих", либо как-то определите поточнее понятие "окружающие". Потому что если у "окружающих" преобладает мнение, откровенно выходящее за рамки общей, среднестатистической морали и этики - вы находитесь в каком-то месте, которое необходимо срочно покинуть.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zastup
🤞
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lexakarabut
Наконец-то Кайри начал новый сезон стэндапа, а то скучно стало
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NaSH01
Дон Кихот?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Райли Карри
Неважно, что не важно
Важно, что важно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Analjinn
Ответ noke
Зависимость от чужого мнения - это базовая природная основа нашего стайного поведения, благодаря которой образовалась цивилизация, мораль, этика, культура общественный договор и все соответствующие достижения человечества. Как человек может в одном абзаце говорить о "независимости от чужого мнения" и "почитании предков" - это вообще вне моего разумения.
Ну наверное дело в приоритетах. Типа мораль и этика выше мнения окружающих, например.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Misha_Sapunov
Ответ noke
Мораль и этика = "мнение окружающих", либо как-то определите поточнее понятие "окружающие". Потому что если у "окружающих" преобладает мнение, откровенно выходящее за рамки общей, среднестатистической морали и этики - вы находитесь в каком-то месте, которое необходимо срочно покинуть.
красивые ответы. респект.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Analjinn
Ответ noke
Мораль и этика = "мнение окружающих", либо как-то определите поточнее понятие "окружающие". Потому что если у "окружающих" преобладает мнение, откровенно выходящее за рамки общей, среднестатистической морали и этики - вы находитесь в каком-то месте, которое необходимо срочно покинуть.
Ну сейчас в принципе такое общество что у "окружающих" преобладает мнение, откровенно выходящее за рамки общей, среднестатистической христианской морали. И теперь что - на луну надо уезжать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Analjinn
Ответ Holo Dilnick
Так-то наоборот же всё, не? Ты можешь чё угодно думать о себе как человеке и баскетболисте, но со стороны виднее.
Двояко. Что-то может и виднее, но из-за фундаментальной ошибки атрибуции большинство всегда будет считать вас козлом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий