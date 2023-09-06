Саша Груич: «В Сербии не ожидали такого успеха сборной, но аппетит приходит во время еды»

Теги сборная Сербии Саша Груич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Бывший тренер сборной России, сербский специалист Саша Груич рассказал, что выход сборной Сербии в 1/2 финала чемпионата мира уже приятно удивил сербских болельщиков, но есть «надежды на что‑то большее».

«Как я вижу, никто не думал о таком полуфинале. Особенно после всех отказов игроков, которые получила команды Сербии. Это и травмы баскетболистов, и все, что это сопровождало. Понятно, что у сербской сборной настрой всегда боевой. Но в принципе не ожидали этого успеха. Тем не менее я общался со многими тренерами, и у них сложилось такое впечатление, что нынешний состав должен сыграться даже лучше, если бы в команде были одни звезды. Важно, что в этой команде очень грамотно распределены роли, каждый игрок четко понимает, что от него требуется. Поэтому все так и складывается.

Конечно, в Сербии рады результатам сборной, но, как говорят в России, аппетит приходит во время еды. Поэтому сейчас уже надежды на что‑то большее. У Канады, конечно, команда очень серьезная, она хорошо проявила себя на этом турнире, поэтому придется тяжело. Но, если продемонстрируют такую же игру, как в четвертьфинальной встрече с Литвой, можно ожидать успеха.

Словом, выхода в финал чемпионата мира.

Конечно. Надежды есть. Но надо понимать, что болельщиками всегда все воспринимается так, что, когда ты выигрываешь, ты — король, но одна неудачная игра может многое перечеркнуть, и на команду уже смотрят по‑другому. Сейчас получается, что две европейские сборные в полуфинале, и практически путевка на Олимпийские игры заработана. Это большой плюс.

Само собой, и медаль любого достоинства была бы хорошим достижением для нашей сборной. Будем надеяться. Этот чемпионат показал, что любая команда может победить. Главное — настрой и работа. Звезды тут в одиночку чемпионат не выигрывают. Нужна команда — целостный коллектив, где есть не только звезды, но и ребята, четко выполняющие черновую работу», — сказал сербский специалист.

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