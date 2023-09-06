Саша Груич: «В Сербии не ожидали такого успеха сборной, но аппетит приходит во время еды»

Бывший тренер сборной России, сербский специалист Саша Груич рассказал, что выход сборной Сербии в 1/2 финала чемпионата мира уже приятно удивил сербских болельщиков, но есть «надежды на что‑то большее».

«Как я вижу, никто не думал о таком полуфинале. Особенно после всех отказов игроков, которые получила команды Сербии. Это и травмы баскетболистов, и все, что это сопровождало. Понятно, что у сербской сборной настрой всегда боевой. Но в принципе не ожидали этого успеха. Тем не менее я общался со многими тренерами, и у них сложилось такое впечатление, что нынешний состав должен сыграться даже лучше, если бы в команде были одни звезды. Важно, что в этой команде очень грамотно распределены роли, каждый игрок четко понимает, что от него требуется. Поэтому все так и складывается.

Конечно, в Сербии рады результатам сборной, но, как говорят в России, аппетит приходит во время еды. Поэтому сейчас уже надежды на что‑то большее. У Канады, конечно, команда очень серьезная, она хорошо проявила себя на этом турнире, поэтому придется тяжело. Но, если продемонстрируют такую же игру, как в четвертьфинальной встрече с Литвой, можно ожидать успеха.

Словом, выхода в финал чемпионата мира.

Конечно. Надежды есть. Но надо понимать, что болельщиками всегда все воспринимается так, что, когда ты выигрываешь, ты — король, но одна неудачная игра может многое перечеркнуть, и на команду уже смотрят по‑другому. Сейчас получается, что две европейские сборные в полуфинале, и практически путевка на Олимпийские игры заработана. Это большой плюс.

Само собой, и медаль любого достоинства была бы хорошим достижением для нашей сборной. Будем надеяться. Этот чемпионат показал, что любая команда может победить. Главное — настрой и работа. Звезды тут в одиночку чемпионат не выигрывают. Нужна команда — целостный коллектив, где есть не только звезды, но и ребята, четко выполняющие черновую работу», — сказал сербский специалист.

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?