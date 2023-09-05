Никола Милутинов: «Хочу выиграть медаль»

Теги сборная Сербии Никола Милутинов Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой сборной Сербии Никола Милутинов признался, что мечтает завоевать медаль чемпионата мира-2023.

«Просто хочу выиграть медаль. Я никогда не выигрывал медали со взрослой национальной сборной, и это моя мечта. Надеюсь, что моя мечта сбудется.

Я знал свою позицию с самого начала подготовки к чемпионату. Я знал, что, к сожалению, с нами не будет нашего лучшего игрока, и я знал, что мне нужно прибавить, чтобы помочь команде.

У нас много молодых ребят, и я принял вызов и очень доволен тем, как выступаю, потому что команда побеждает и мы на правильном пути», – сказал бывший игрок ЦСКА.

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