Ар Джей Барретт: «За Сербию играет мой школьный партнер по команде Филип Петрушев, так что будет весело»

Теги сборная Сербии сборная Словении сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Ар Джей Барретт Филип Петрушев Баскетбол

Форвард сборной Канады Ар Джей Барретт поделился ощущениями от победы над Словенией (100:89) и выходом в 1/2 финала чемпионата мира, где его команда сыграет с Сербией.

«Ощущения – потрясающие. Мы вышли и сыграли как единое целое. Мы выкладывались, боролись, и это самое приятное. Дальше планируем насладиться сегодняшним вечером, завтра посмотрим видео и приступим к тренировкам, будем готовиться к победе в следующем матче.

Немного посмотрел последнюю игру Сербии против Литвы. Они хорошо играют, показывают командный баскетбол. В этой команде играет мой школьный партнер по команде Филип Петрушев, так что будет весело», – сказал Барретт.

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