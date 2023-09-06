Ар Джей Барретт: «За Сербию играет мой школьный партнер по команде Филип Петрушев, так что будет весело»

Форвард сборной Канады Ар Джей Барретт поделился ощущениями от победы над Словенией (100:89) и выходом в 1/2 финала чемпионата мира, где его команда сыграет с Сербией.

«Ощущения – потрясающие. Мы вышли и сыграли как единое целое. Мы выкладывались, боролись, и это самое приятное. Дальше планируем насладиться сегодняшним вечером, завтра посмотрим видео и приступим к тренировкам, будем готовиться к победе в следующем матче.

Немного посмотрел последнюю игру Сербии против Литвы. Они хорошо играют, показывают командный баскетбол. В этой команде играет мой школьный партнер по команде , так что будет весело», – сказал Барретт.

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