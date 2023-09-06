Жорди Фернандес: «Очень горжусь Ар Джей Барреттом»

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес похвалил форварда за хорошую игру в матче 1/4 финала чемпионата мира против Словении (100:89).

«Я очень горжусь Ар Джеем.

Когда мы собрали эту команду, семь из них играли в НБА, четверо — в европейских командах высокого уровня, а один — в колледже. У всех есть свои задачи и роли. Неважно, сколько очков ты набираешь в своей команде, в этой сборной у тебя может быть другая задача.

Но сегодня я очень горжусь Ар Джеем, тем, как он агрессивен, как бегает по площадке, как подбирает мяч. Вместе с Шэем он лидирует в команде по подборам в защите.

Это помогает команде начинать быстрый прорыв и играть быстро. Ар Джей сегодня выполнил свою задачу на высоком уровне и стал одной из причин, почему мы выиграли матч», – сказал Фернандес.

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