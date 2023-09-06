Жорди Фернандес: «Очень горжусь Ар Джей Барреттом»

Теги сборная Словении Жорди Фернандес сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Ар Джей Барретт Баскетбол

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес похвалил форварда Ар Джей Барретта за хорошую игру в матче 1/4 финала чемпионата мира против Словении (100:89).

«Я очень горжусь Ар Джеем.

Когда мы собрали эту команду, семь из них играли в НБА, четверо — в европейских командах высокого уровня, а один — в колледже. У всех есть свои задачи и роли. Неважно, сколько очков ты набираешь в своей команде, в этой сборной у тебя может быть другая задача.

Но сегодня я очень горжусь Ар Джеем, тем, как он агрессивен, как бегает по площадке, как подбирает мяч. Вместе с Шэем он лидирует в команде по подборам в защите.

Это помогает команде начинать быстрый прорыв и играть быстро. Ар Джей сегодня выполнил свою задачу на высоком уровне и стал одной из причин, почему мы выиграли матч», – сказал Фернандес.

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