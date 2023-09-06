Станислав Еремин: «Не думаю, что Канада случайно выиграла у Словении. Сегодня она была сильнее»

Теги Станислав Еремин сборная Словении сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Заслуженный тренер России Станислав Еремин считает, что сборная Канады заслужила победу над командой Словении (100:89) в 1/4 финала чемпионата мира, поскольку была сильнее.

«Обычно практика всегда опровергает теорию. Теоретически команды вроде сборной Испании заслуживали быть в полуфинале. Но жизнь говорит о том, что тот, кто сегодня побеждает, тот и сильнее. На мой взгляд, все команды, вышедшие в полуфинал, заслужили это.

В четвертьфинале канадцы играли лучше. Мое мнение — они были лучше и по нападению, и по защите. И в целом они хорошо выглядят на турнире. И многие специалисты говорили, что нынешняя сборная у канадцев сильнейшая за всю историю. Не думаю, что они случайно выиграли у Словении. Да, мы привыкли, что словенцы достаточно хорошо выступают с Дончичем. Но мне кажется, что канадская сборная сегодня была сильнее», — сказал Еремин.

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3 комментария

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Вячеслав Речапов
Старый вообще не следит за баскетболом и видимо не знает какой сильный состав у канадцев в сравнении со словенцами.
+1
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Bdv68
Кажется это + 11☝️
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0
0
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Сергей Орлов
Ответ Вячеслав Речапов
Старый вообще не следит за баскетболом и видимо не знает какой сильный состав у канадцев в сравнении со словенцами.
Так и есть.
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0
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