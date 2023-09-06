Станислав Еремин: «Не думаю, что Канада случайно выиграла у Словении. Сегодня она была сильнее»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин считает, что сборная Канады заслужила победу над командой Словении (100:89) в 1/4 финала чемпионата мира, поскольку была сильнее.

«Обычно практика всегда опровергает теорию. Теоретически команды вроде сборной Испании заслуживали быть в полуфинале. Но жизнь говорит о том, что тот, кто сегодня побеждает, тот и сильнее. На мой взгляд, все команды, вышедшие в полуфинал, заслужили это.

В четвертьфинале канадцы играли лучше. Мое мнение — они были лучше и по нападению, и по защите. И в целом они хорошо выглядят на турнире. И многие специалисты говорили, что нынешняя сборная у канадцев сильнейшая за всю историю. Не думаю, что они случайно выиграли у Словении. Да, мы привыкли, что словенцы достаточно хорошо выступают с Дончичем. Но мне кажется, что канадская сборная сегодня была сильнее», — сказал Еремин.

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