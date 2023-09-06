Сборная Германии выстояла в концовке четвертьфинального матча ЧМ-2023 против команды Латвии (81:79).

Форвард латышей смазал 3-очковый на победу за 2 секунды до финальной сирены. Он прошел через всю площадку после промаха , но не реализовал ключевой бросок.

Латвия была близка к камбеку, за 2:13 до завершения четвертой четверти команда Луки Банки уступала «-10».

Бертанс набрал 20 очков при 6 из 14 с игры.

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