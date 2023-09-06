Давис Бертанс смазал 3-очковый на победу в концовке четвертьфинала с Германией
Сборная Германии выстояла в концовке четвертьфинального матча ЧМ-2023 против команды Латвии (81:79).
Форвард латышей Давис Бертанс смазал 3-очковый на победу за 2 секунды до финальной сирены. Он прошел через всю площадку после промаха Денниса Шредера, но не реализовал ключевой бросок.
Латвия была близка к камбеку, за 2:13 до завершения четвертой четверти команда Луки Банки уступала «-10».
Бертанс набрал 20 очков при 6 из 14 с игры.
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