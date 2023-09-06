Давис Бертанс смазал 3-очковый на победу в концовке четвертьфинала с Германией

Теги сборная Германии видео сборная Латвии Давис Бертанс Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Сборная Германии выстояла в концовке четвертьфинального матча ЧМ-2023 против команды Латвии (81:79).

Форвард латышей Давис Бертанс смазал 3-очковый на победу за 2 секунды до финальной сирены. Он прошел через всю площадку после промаха Денниса Шредера, но не реализовал ключевой бросок.

Латвия была близка к камбеку, за 2:13 до завершения четвертой четверти команда Луки Банки уступала «-10».

Бертанс набрал 20 очков при 6 из 14 с игры.

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10 комментариев

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nata shima
Не надо винить Дависа. Он в принципе кидал свой бросок и кинул не куда то в молоко,а полет нормальный был,рабочий. Да и по темпу игры,там бё тяжело сорентироваться и еще взять пару секунд на подготовку... Это один в один Джимми Батлер,только там у Джимми было больше время на манёвр и было больше вариантов развития... Во всяком случае Латвия опять безнадежную четверть перевела в клатч,да и еще имела много время на победный на бросок. Фантастика.
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Aleksandr Sergeev
Ответ Andy
Комментарий скрыт
Смотрел игру, сборная Латвия красавцы, да нехватило немного в конце, но играли отлично. Бертанс не попал последний бросок, может немного поторопился, но ему на площадке явно было виднее, да и куда более компеиентен он в этом вопросе чем я или любой другой пишущий комментарии в интернете.
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Костя Кот
шредер - это провал полныц
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Денис Кёнигсберг
А напомните, сколько команд от Европы на олимпиаду попадёт?
+2
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nikitosdaipoltos
Ответ Денис Кёнигсберг
А напомните, сколько команд от Европы на олимпиаду попадёт?
вот вся схема
https://olympics.com/ru/news/how-to-qualify-basketball-paris-2024-qualification-system
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OksanaU
Ответ nata shima
Не надо винить Дависа. Он в принципе кидал свой бросок и кинул не куда то в молоко,а полет нормальный был,рабочий. Да и по темпу игры,там бё тяжело сорентироваться и еще взять пару секунд на подготовку... Это один в один Джимми Батлер,только там у Джимми было больше время на манёвр и было больше вариантов развития... Во всяком случае Латвия опять безнадежную четверть перевела в клатч,да и еще имела много время на победный на бросок. Фантастика.
полностью согласна, Давис поступил как опытный игрок. Без таймаута и установки - 6,5 секунд с передачей и выводом игрока на бросок, это афера с риском перехвата или потери, он был более менее на позиции против игрока меньше ростом, и это было самое оптимальное решение, тем более подобные броски его коронка... очень обидно, что не повезло:( но это баскетбол
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Achilles 21
Ответ OksanaU
полностью согласна, Давис поступил как опытный игрок. Без таймаута и установки - 6,5 секунд с передачей и выводом игрока на бросок, это афера с риском перехвата или потери, он был более менее на позиции против игрока меньше ростом, и это было самое оптимальное решение, тем более подобные броски его коронка... очень обидно, что не повезло:( но это баскетбол
надо было самому идти в прорыв там бы сфолили или бы сравнял, а так это авантюра была с его стороны кидать трёху
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