Гордон Херберт: «Не сомневаюсь, что Деннис Шредер реабилитируется»
Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт уверен, что разыгрывающий Деннис Шредер реабилитируется после неудачного матча против Латвии в 1/4 финала чемпионата мира (81:79).
«Я не сомневаюсь, что он реабилитируется, трудности делают сильнее, а у него сегодня был тяжелый день. Он жесткий парень, настоящий боец, и он реабилитируется», – сказал тренер.
Шредер реализовал 4 из 26 с игры, набрав 9 очков.
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