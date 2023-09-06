Гордон Херберт: «Не сомневаюсь, что Деннис Шредер реабилитируется»

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт уверен, что разыгрывающий реабилитируется после неудачного матча против Латвии в 1/4 финала чемпионата мира (81:79).

«Я не сомневаюсь, что он реабилитируется, трудности делают сильнее, а у него сегодня был тяжелый день. Он жесткий парень, настоящий боец, и он реабилитируется», – сказал тренер.

Шредер реализовал 4 из 26 с игры, набрав 9 очков.

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