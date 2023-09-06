Гордон Херберт: «Не сомневаюсь, что Деннис Шредер реабилитируется»

Теги сборная Германии сборная Латвии Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Горди Херберт Баскетбол

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт уверен, что разыгрывающий Деннис Шредер реабилитируется после неудачного матча против Латвии в 1/4 финала чемпионата мира (81:79).

«Я не сомневаюсь, что он реабилитируется, трудности делают сильнее, а у него сегодня был тяжелый день. Он жесткий парень, настоящий боец, и он реабилитируется», – сказал тренер.

Шредер реализовал 4 из 26 с игры, набрав 9 очков.

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