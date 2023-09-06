Деннис Шредер: «Артурс Жагарс совершил огромный скачок с тех пор, как играл за «Брауншвейг»

Лидер сборной Германии Деннис Шредер после победы над Латвией (81:79) в 1/4 финала ЧМ-2023 похвалил Артурса Жагарса и напомнил, что латвийский разыгрывающий выступал за « », владельцем которого является Шредер.

«Я владелец команды в Германии, и Артурс играл за нее полтора года назад. Он получил небольшую травму и не мог очень много играть. Но с тех пор он совершил огромный скачок. Поздравляю его, сегодня он хорошо сыграл. Он выполнил свою работу, безусловно», – сказал Шредер.

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?