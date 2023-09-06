Деннис Шредер: «Артурс Жагарс совершил огромный скачок с тех пор, как играл за «Брауншвейг»

Теги сборная Германии сборная Латвии Брауншвейг Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Артурс Жагарс Баскетбол

Лидер сборной Германии Деннис Шредер после победы над Латвией (81:79) в 1/4 финала ЧМ-2023 похвалил Артурса Жагарса и напомнил, что латвийский разыгрывающий выступал за «Брауншвейг», владельцем которого является Шредер.

«Я владелец команды в Германии, и Артурс играл за нее полтора года назад. Он получил небольшую травму и не мог очень много играть. Но с тех пор он совершил огромный скачок. Поздравляю его, сегодня он хорошо сыграл. Он выполнил свою работу, безусловно», – сказал Шредер.

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3 комментария

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BVV
Ответ goducks
После победы можно и соперника похвалить, великодушно:)
Особенно если слил ему микроматч в одну калитку))
+3
0
+3
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goducks
После победы можно и соперника похвалить, великодушно:)
0
0
0
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Xcd Ddd
Шредер владелец команды? Уважаемо
0
0
0
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