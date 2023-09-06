Женская НБА. «Атланта» примет «Сиэтл»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Атланта» примет «Сиэтл».
Регулярный чемпионат
Атланта – Сиэтл
7 сентября. 2.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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