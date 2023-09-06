Алисса Томас оформила 6-й для себя трипл-дабл в сезоне женской НБА и установила рекорд лиги по передачам за чемпионат

Форвард «Коннектикута» Алисса Томас набрала 27 очков, 12 подборов и 14 передач в матче с « » (90:76).

Это рекордный шестой трипл-дабл Томас в текущем сезоне. В истории WNBA никто другой не делал столько за всю карьеру.

Всего на счету Томас теперь 10 трипл-даблов в женской НБА.

Томас также установила рекорд по результативным передачам за один сезон, превзойдя достижение Кортни Вандерслут (300 передач), установленный в 2019 году. В этом сезоне форвард «Сан» сделала 304 передачи.

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