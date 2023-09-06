Шэй Гилджес-Александер о выходе в 1/2 финала: «Это здорово, но мы не останавливаемся»

Теги сборная Словении сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Атакующий защитник сборной Канады Шэй Гилджес-Александер после победы над Словенией (100:89) в 1/4 финала чемпионата мира заявил, что команда не намерена останавливаться на достигнутом.

«Это здорово, но мы не останавливаемся. Мы приехали сюда не для того, чтобы попасть в полуфинал, мы приехали сюда, чтобы попытаться завоевать золото.

Мы не против таких эмоциональных игр. На этом этапе баскетбол всегда будет страстным и жарким.

Рывок в третьей четверти имел важное значение и помог нам немного оторваться в счете. Мы отбивались в защите и прибавили в нападении», – сказал Гилджес-Александер.

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2 комментария

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dream way
Лучший игрок турнира
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Misson
Прести радостно потирает руки в предвкушении скорого светлого будущего новособранной Оклахомы. Обмен ШГА из "клипперс" был, конечно, восхитительно прозорливым и определяющим.
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