Эмил Райкович о матче с «Игокеа»: «Играть под открытым небом будет интересно»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча с «Игокеа» на турнире в честь 50-летия клуба из Боснии и Герцеговины.

Встреча пройдет на площадке под открытым небом.

«У местного клуба богатая история, которая началась в 1973 году, включает участие во многих европейских турнирах, а сейчас продолжается в Адриатической лиге и Лиге чемпионов. Спасибо хозяевам за приглашение и гостеприимство, они с гордостью принимают ЦСКА, мы видим это с первых минут нахождения в стране.

Играть под открытым небом будет интересно. Интересно будет и сыграть с этим соперником, который действует быстро и жестко, прессингует по всей площадке. Надеюсь, что три матча в Баня-Луке будут полезными.

Это вторая стадия нашей подготовки. Сейчас мы примем участие в матчах, которые не получилось бы организовать дома, в России. Встретимся с другими соперниками, представляющими различные баскетбольные школы, использующие разные тактики в матчах. Турнир станет очередным шагом для обретения хорошей игровой формы. После следующей стадии, турнира в Турции, мы должны быть уже готовы к старту сезона», – заявил Райкович.

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