Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич во время матча против Канады показал жест, изображающий деньги, в сторону VIP-трибуны, где сидели руководители , сообщает журналист Донатас Урбонас.

Словения проиграла Канаде в матче 1/4 финала чемпионата мира-2023 со счетом 89:100 и выбыла из борьбы за титул.

Дончич показал жест после эмоциональной реакции зрителей и сборной Словении на фол форварда канадцев Ар Джей Барретта.

Матч был омрачен многочисленными эпизодами, когда Дончич и сборная Словении жаловались на решения судей. В середине четвертой четверти лидер словенцев был удален с площадки, получив второй технический фол.

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