Лука Дончич показал руководителям ФИБА жест с намеком на подкуп

Теги ФИБА сборная Словении сборная Канады судьи Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич во время матча против Канады показал жест, изображающий деньги, в сторону VIP-трибуны, где сидели руководители ФИБА, сообщает журналист Донатас Урбонас.

Словения проиграла Канаде в матче 1/4 финала чемпионата мира-2023 со счетом 89:100 и выбыла из борьбы за титул.

Дончич показал жест после эмоциональной реакции зрителей и сборной Словении на фол форварда канадцев Ар Джей Барретта.

Матч был омрачен многочисленными эпизодами, когда Дончич и сборная Словении жаловались на решения судей. В середине четвертой четверти лидер словенцев был удален с площадки, получив второй технический фол.

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9 комментариев

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Первый глор Кливленда
Типичное балканское нытьё, помноженное на звездную болезнь и природную плаксивость пончича. Домой.
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IRON REDS
Канадцы были хороши, особенно в первой половине 3-й четверти
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Огюст
Одна из причин поражения Словенцев , это слабый процент подбора отскоков мяча ,как у своего щита так и у соперников , ну и конечно судьи им свистели порой несправедливо !
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Skeleton64
Эх, Лука! С такой неустойчивой психикой ему больших побед не видать. Самое плохое, что в его окружении, видимо, нет человека, который видит проблему и при этом достаточно значим, чтобы Лука к нему прислушивался, а ведь он, по сути, ещё не мужчина, а юноша, к тому же росший без отца.

Дончичу нужен психолог, но никто не донесёт до него эту простую мысль, а без психологической помощи всё, что останется - дальше махать руками и коллекционировать технические.
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Король Лев
Ответ Первый глор Кливленда
Типичное балканское нытьё, помноженное на звездную болезнь и природную плаксивость пончича. Домой.
Ну надо признать, судьи Канаду тянули.
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Daishi
Думал, может хоть один турнир проведет без истерик, но не подкачал Лука, годы идут, а характер не меняется.)
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andyon
Бедняга, такой перформанс сорвали. Весь матч разрывал канадцев, но тут вмешались судьи...
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Мерседес-Бендзь
Попробовал бы он изобразить такое в Америке...
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Lokobalt
Дончичу и Ко пора понять. Что они никогда не будут Хорватией и тем более Сербией. Как бы они не усирались на площадке.
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