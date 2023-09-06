Никил Александер-Уокер прорвался под кольцо и вколотил сверху

Атакующий защитник сборной Канады Никил Александер-Уокер во время матча против Словении прошел под кольцо и вколотил сверху двумя руками с сопротивлением двух игроков соперника.

Канада и Словения играют в 1/4 финала чемпионата мира-2023.

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