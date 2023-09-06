Кендрик Перкинс назвал Энтони Эдвардса лучшим игроком ЧМ-2023 на данный момент. Лука Дончич на 2-м месте

Теги рейтинги Кендрик Перкинс сборная США сборная Словении НБА Деннис Шредер Лука Дончич Рондэй Холлис-Джефферсон Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Энтони Эдвардс Баскетбол

Известный баскетбольный эксперт Кендрик Перкинс составил список лучших игроков чемпионата мира-2023 на данный момент.

Первое место в рейтинге Перкинса занял защитник сборной США Энтони Эдвардс. Словенец Лука Дончич на 2-й позиции.

На третьей строчке расположен Рондэй Холлис-Джефферсон (Иордания), далее идут Шэй Гилджес-Александер (Канада) и Деннис Шредер (Германия).

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6 комментариев

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ivan petrov
Ага. Сколько там Эдвардс набрал в лучшей игре США на чемпионате? 3 очка?
+3
0
+3
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Константин Согрин
В регалиях у Перка надо писать не "известный баскетбольный эксперт", а "известный баскетбольный подающий"
+4
-2
+2
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оле - топ юрген - клоп
Он не лучший даже среди игроков своей сборной)
+1
0
+1
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ПП ПП
Судя по статистике Дончич, особенно в последней игре, то и он не тянет на лучший.
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Вадим flanec
ШГА только четвёртый? Перкинсу больше не наливать.
0
0
0
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