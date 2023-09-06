Кендрик Перкинс назвал Энтони Эдвардса лучшим игроком ЧМ-2023 на данный момент. Лука Дончич на 2-м месте
Известный баскетбольный эксперт Кендрик Перкинс составил список лучших игроков чемпионата мира-2023 на данный момент.
Первое место в рейтинге Перкинса занял защитник сборной США Энтони Эдвардс. Словенец Лука Дончич на 2-й позиции.
На третьей строчке расположен Рондэй Холлис-Джефферсон (Иордания), далее идут Шэй Гилджес-Александер (Канада) и Деннис Шредер (Германия).
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