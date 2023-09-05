31 минуту назад □□□□□□□□ Владислав Емченко: «Слежу на этом чемпионате мира за Лукой Дончичем»

Разыгрывающий сборной России и «Локомотива-Кубань» назвал игроков, за которыми персонально следит на чемпионате мира. Емченко также отметил сборную Латвию, назвав эту команду открытием турнира. «Слежу на этом чемпионате мира за , потому что мне очень нравится его игра. Также могу отметить из Германии – отличный игрок. Я считаю, что он показывает очень качественный уровень. Как и многих, меня удивила сборная Латвии. Смогут ли они пробиться дальше четвертьфинала? Думаю, что они способны на многое. Не скрою, удивился, когда включил одну из игр и увидел, что их тренирует Лука Банки. Именно он был главным тренером « », когда я впервые попал в основную команду. Это был мой первый предсезонный сбор и начало чемпионата с основой. Он проработал с нами не так долго, так что не могу рассказать каких-то захватывающих историй, но рад, что у него получается с Латвией», – сказал Емченко.