Владислав Емченко: «Слежу на этом чемпионате мира за Лукой Дончичем»

Теги Локомотив-Кубань сборная Германии сборная Словении сборная Латвии Деннис Шредер Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Владислав Емченко Баскетбол
Разыгрывающий сборной России и «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко назвал игроков, за которыми персонально следит на чемпионате мира. Емченко также отметил сборную Латвию, назвав эту команду открытием турнира. «Слежу на этом чемпионате мира за Лукой Дончичем, потому что мне очень нравится его игра. Также могу отметить Денниса Шредера из Германии – отличный игрок. Я считаю, что он показывает очень качественный уровень. Как и многих, меня удивила сборная Латвии. Смогут ли они пробиться дальше четвертьфинала? Думаю, что они способны на многое. Не скрою, удивился, когда включил одну из игр и увидел, что их тренирует Лука Банки. Именно он был главным тренером «Локо», когда я впервые попал в основную команду. Это был мой первый предсезонный сбор и начало чемпионата с основой. Он проработал с нами не так долго, так что не могу рассказать каких-то захватывающих историй, но рад, что у него получается с Латвией», – сказал Емченко.

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