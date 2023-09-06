Яка Блажич сыграет в четвертьфинале ЧМ-2023 с Канадой, несмотря на проблемы со спиной

Игрок сборной Словении Яка Блажич намерен выйти на площадку в четвертьфинале ЧМ-2023 с командой Канады, несмотря на проблемы со спиной.

Во встрече группового этапа с Грузией Блажич в результате неудачного приземления повредил спину. После этого он пропустил два матча – против Австралии и Грузии.

«Нам предстоит столь важный матч, что забываешь о боли и других вещах. Надо выдать все, что можешь, сто процентов, ведь мы движемся к важной цели», – отметил Блажич.

Накануне игры с канадцами Блажич принял участие в тренировке с контактом.

«Тренеру решать, как много минут я проведу на площадке», – сказал Яка.

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