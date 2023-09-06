Яка Блажич сыграет в четвертьфинале ЧМ-2023 с Канадой, несмотря на проблемы со спиной

Теги травмы сборная Словении сборная Канады Яка Блажич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Игрок сборной Словении Яка Блажич намерен выйти на площадку в четвертьфинале ЧМ-2023 с командой Канады, несмотря на проблемы со спиной.

Во встрече группового этапа с Грузией Блажич в результате неудачного приземления повредил спину. После этого он пропустил два матча – против Австралии и Грузии.

«Нам предстоит столь важный матч, что забываешь о боли и других вещах. Надо выдать все, что можешь, сто процентов, ведь мы движемся к важной цели», – отметил Блажич.

Накануне игры с канадцами Блажич принял участие в тренировке с контактом.

«Тренеру решать, как много минут я проведу на площадке», – сказал Яка.

«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий