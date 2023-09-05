Александр Щербенев: «На групповом этапе ЧМ больше всего запомнился Шэй Гилджес-Александер»

Теги Локомотив-Кубань сборная Латвии сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Александр Щербенев Артурс Жагарс Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» и сборной России Александр Щербенев назвал игроков, которые запомнились ему больше всего на групповом этапе чемпионата мира.

«Канадец Шэй Гилджес-Александер — просто невероятный игрок.

За кем лично мне интересно следить? Это защитник сборной Латвии Артурс Жагарс. Мы играли на чемпионате Европы U18, тогда ему дали приз «Лучшего разыгрывающего», а в полуфинале он набрал 35 очков. Одно время я следил за его игрой. У него была череда травм, но он вышел на очень серьезный уровень, который демонстрирует на чемпионате мира», — рассказал Щербенев.

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