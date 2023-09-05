Никола Милутинов об игре против Канады или Словении: «Для нас всегда главное – защита»

Центровой сборной Сербии Никола Милутинов после победы над Литвой (87:68) отметил, что команде неважно, с кем играть в полуфинале чемпионата мира, с Канадой или Словенией.

«Сегодня ключом к победе стала защита. Мы провели один из лучших своих матчей на этом турнире с точки зрения защиты. Знали, что у Литвы очень хорошие и качественные игроки, и нужно было сыграть жестче.

Для нас всегда главное – защита. Это наша идентичность. Хотим сохранить этот настрой до конца турнира.

На кого бы мы ни вышли, это будет серьезный соперник. Будет непросто против любого соперника. Мы не фавориты и должны показывать свою лучшую игру», – сказал Милутинов.

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?