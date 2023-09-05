Никола Милутинов об игре против Канады или Словении: «Для нас всегда главное – защита»

Теги сборная Литвы сборная Сербии сборная Словении сборная Канады Никола Милутинов Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой сборной Сербии Никола Милутинов после победы над Литвой (87:68) отметил, что команде неважно, с кем играть в полуфинале чемпионата мира, с Канадой или Словенией.

«Сегодня ключом к победе стала защита. Мы провели один из лучших своих матчей на этом турнире с точки зрения защиты. Знали, что у Литвы очень хорошие и качественные игроки, и нужно было сыграть жестче.

Для нас всегда главное – защита. Это наша идентичность. Хотим сохранить этот настрой до конца турнира.

На кого бы мы ни вышли, это будет серьезный соперник. Будет непросто против любого соперника. Мы не фавориты и должны показывать свою лучшую игру», – сказал Милутинов.

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