Мо Вагнер исполнил эффектный данк в четвертьфинале ЧМ-2023 с Латвией

«Большой» сборной Германии Мо Вагнер стал автором эффектного данка в четвертьфинальном матче ЧМ-2023 с командой Латвии.

Вагнер ворвался под кольцо во время быстрого отрыва немцев и поставил сверху с сопротивлением Артурса Страутиньша.

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