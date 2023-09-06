Мо Вагнер исполнил эффектный данк в четвертьфинале ЧМ-2023 с Латвией

Теги сборная Германии видео сборная Латвии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Моритц Вагнер Артурс Страутиньш Баскетбол

«Большой» сборной Германии Мо Вагнер стал автором эффектного данка в четвертьфинальном матче ЧМ-2023 с командой Латвии.

Вагнер ворвался под кольцо во время быстрого отрыва немцев и поставил сверху с сопротивлением Артурса Страутиньша.

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