Владимир Гомельский: «Немцы фавориты в паре с Латвией, 60 на 40 в их пользу»

Известный комментатор и эксперт сделал прогноз на четвертьфинал ЧМ-2023 Латвия – Германия.

«Это классная игра, которую нельзя пропустить. Немцы, с моей точки зрения, самая дисциплинированная команда, даже более дисциплинированная, чем Сербия. Очень чувствуется влияние тренера. И да: в команде есть лидер, Денис Шредер, который не только набирает очки, но и выстраивает игру. В этом отношении, найти кого-то для Шредера, кто будет стабильно забивать после его передач, для немцев оказывается очень удачным обстоятельством. И они пользуются им очень хорошо.

Латвийцы – тоже очень дисциплинированные. После того, как стало известно, что Кристапс Порзингис отказывается помогать своей команде, ответственность за результат в команде стали нести все. Братья Давис и Дайрис Бертансы с точки зрения лидерских качеств играют свой лучший турнир в карьере. А уж что творит пара Артурса Жагарса и Кристерса Зорикса – это просто чудо. Речь не только про трехочковые. Техника позволяет им угрожать и проходами под кольцо. Это заставляет соперника идти на подстраховку чуть раньше, чем начинает разворачиваться атака. При этом оба владеют и искусством передачи, которые иногда бывают просто гениальными. Однако, мне кажется, в этой паре немцы – фавориты. 60 на 40 в их пользу», – считает Гомельский.

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