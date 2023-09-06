Владимир Гомельский: «Немцы фавориты в паре с Латвией, 60 на 40 в их пользу»

Теги сборная Германии сборная Латвии Владимир Гомельский Давис Бертанс Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский сделал прогноз на четвертьфинал ЧМ-2023 Латвия – Германия.

«Это классная игра, которую нельзя пропустить. Немцы, с моей точки зрения, самая дисциплинированная команда, даже более дисциплинированная, чем Сербия. Очень чувствуется влияние тренера. И да: в команде есть лидер, Денис Шредер, который не только набирает очки, но и выстраивает игру. В этом отношении, найти кого-то для Шредера, кто будет стабильно забивать после его передач, для немцев оказывается очень удачным обстоятельством. И они пользуются им очень хорошо.

Латвийцы – тоже очень дисциплинированные. После того, как стало известно, что Кристапс Порзингис отказывается помогать своей команде, ответственность за результат в команде стали нести все. Братья Давис и Дайрис Бертансы с точки зрения лидерских качеств играют свой лучший турнир в карьере. А уж что творит пара Артурса Жагарса и Кристерса Зорикса – это просто чудо. Речь не только про трехочковые. Техника позволяет им угрожать и проходами под кольцо. Это заставляет соперника идти на подстраховку чуть раньше, чем начинает разворачиваться атака. При этом оба владеют и искусством передачи, которые иногда бывают просто гениальными. Однако, мне кажется, в этой паре немцы – фавориты. 60 на 40 в их пользу», – считает Гомельский.

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8 комментариев

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Turm
Про то, что Дайрис уже три игры с травмой на скамейке сидит, эксперт слегка забыл
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Григорий Ефимов
Ответ Turm
Про то, что Дайрис уже три игры с травмой на скамейке сидит, эксперт слегка забыл
Гомельский такими мелочами никогда не заморачивался)) не царское это дело, про травмы всяких Бертансов знать)
+4
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+4
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DaniZero
прогнозом своим эксперт Гомельский похоронил немцев
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Роман Казаков
Справедливо.
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Сергей Орлов
Букмекеры не согласны, на немцев 1.25.
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PatologoanatoM
Латвийцам терять нечего , для них это итак сверхрезультат , могут и кикнуть немцев
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Христиан Юла
У ФРГ всё зависит от Денниса Шредера, как у словенцев от Луки Дончича.
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Starkom
Ответ Turm
Про то, что Дайрис уже три игры с травмой на скамейке сидит, эксперт слегка забыл
ему 70 почти
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