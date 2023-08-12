«Лейкерс» примут «Финикс» 26 октября в первом домашнем матче сезона
Стали известны еще три примечательных матча в расписании сезона НБА-2023/24, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
26 октября «Лейкерс» примут «Финикс» в первом домашней матче сезона в Лос-Анджелесе. В этой игре может состояться первая встреча Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта с 2018 года.
Из-за травм, переходов и пандемии два будущих члена Зала славы не встречались на площадке в течение почти пяти лет. Последний раз они играли друг против друга на Рождество в 2018 году, когда Джеймс проводил первый сезон за «Лейкерс», а Дюрэнт еще выступал за «Голден Стэйт».
В тот же день «Милуоки» откроет сезон домашним матчем против «Филадельфии».
1 ноября состоится первая встреча «Лейкерс» и «Клипперс».
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