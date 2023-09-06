«Нижний Новгород» провел медиадень

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» прошли процедуру ежегодного предсезонного фотографирования – медиадень.

Черно-белые стали четвертым клубом Лиги ВТБ, игроки которого предстали перед объективами камер. Ранее медиадень провели «Локомотив-Кубань», ЦСКА и «Самара».

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Фото: лига ВТБ