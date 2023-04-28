Швед, Милутинов и Эртель – в символической пятерке сезона-2022/23 по версии «Вида сверху»

Теги ЦСКА УНИКС Алексей Швед Зенит Василий Карасев БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Томас Эртель Евгений Бабурин Никола Милутинов Луи Лабери МБА Баскетбол

Тележурнал «Вид сверху» представил свою версию лучших игроков регулярного чемпионата-2022/23 Единой лиги ВТБ.

В пятерку вошли Томас ЭртельЗенит»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Луи Лабери (УНИКС), Никола Милутинов и Алексей Швед (оба – ЦСКА). Лучшим тренером тележурнал признал наставника МБА Василия Карасева.

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2 комментария

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Евгений Благолев
клуб "кому за..."
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