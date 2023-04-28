Швед, Милутинов и Эртель – в символической пятерке сезона-2022/23 по версии «Вида сверху»

Тележурнал «Вид сверху» представил свою версию лучших игроков регулярного чемпионата-2022/23 лиги ВТБ.

В пятерку вошли (« »), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Луи Лабери ( ), и Алексей Швед (оба – ЦСКА). Лучшим тренером тележурнал признал наставника МБА Василия Карасева.

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