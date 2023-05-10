Дмитрий Хвостов остался в «Нижнем Новгороде» еще на 3 года

Теги переходы Дмитрий Хвостов БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

«Нижний Новгоород» объявил о подписании нового трехлетнего контракта с разыгрывающим Дмитрием Хвостовым (33 года, 190 см).

Хвостов провел за «НН» уже пять сезонов (2013—2016, 2021—2023), завоевав серебряные медали Единой лиги ВТБ и став обладателем Кубка России.

В сезоне Лиги ВТБ-2022/23 защитник провел 28 матчей, набирая в среднем 6,7 очка, 1,6 подбора и 4,1 передачи.

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2 комментария

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Lumex
Не учи тысячу финтов, а повторяй тысячу раз один финт. Это вот про Хвостова, сколько он играл в Питере, ничего другого, кроме разворота через спину от него не видел. Вроде и поле видит отлично, передача и бросок есть, но боже, какой он бывает медленный.
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