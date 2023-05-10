Дмитрий Хвостов остался в «Нижнем Новгороде» еще на 3 года
«Нижний Новгоород» объявил о подписании нового трехлетнего контракта с разыгрывающим Дмитрием Хвостовым (33 года, 190 см).
Хвостов провел за «НН» уже пять сезонов (2013—2016, 2021—2023), завоевав серебряные медали Единой лиги ВТБ и став обладателем Кубка России.
В сезоне Лиги ВТБ-2022/23 защитник провел 28 матчей, набирая в среднем 6,7 очка, 1,6 подбора и 4,1 передачи.
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