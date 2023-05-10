Дмитрий Хвостов остался в «Нижнем Новгороде» еще на 3 года

«Нижний Новгоород» объявил о подписании нового трехлетнего контракта с разыгрывающим (33 года, 190 см).

Хвостов провел за «НН» уже пять сезонов (2013—2016, 2021—2023), завоевав серебряные медали лиги ВТБ и став обладателем Кубка России.

В сезоне Лиги ВТБ-2022/23 защитник провел 28 матчей, набирая в среднем 6,7 очка, 1,6 подбора и 4,1 передачи.

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