Евгений Бабурин – лучший защищающийся игрок Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23

Теги БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Евгений Бабурин Баскетбол

Защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин признан лучшим защищающимся игроком чемпионата Единой лиги ВТБ-2022/23.

В завершившемся регулярном чемпионате Евгений Бабурин провел 32 матча, в которых в среднем набирал 8,3 очка и совершал 2,3 подбора и 2,2 передачи.

Защитник оказался лучшим в Лиге по перехватам (2,2), а нижегородская команда стала третьей в регулярном чемпионате по игре в обороне, пропуская в среднем лишь 75,3 очка за матч.

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