Возвращение Блэйка Гриффина в «Бостон» считается маловероятным

Свободный агент вряд ли вернется в « », в составе которого провел сезон-22/23.

Ранее сообщалось, что «Селтикс» интересен вариант с подписанием Гриффина. У команды есть свободное место в составе.

В прошлом сезоне 6-кратный участник Матча всех звезд сыграл за «Бостон» 41 матч, набирая в среднем 4,1 очка и 3,8 подбора. Это самые низкие показатели в карьере 34-летнего форварда.

Гриффин был выбран «Клипперс» под 1-м номером драфта-2009 и провел за команду первые восемь сезонов карьеры.

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