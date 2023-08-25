Гленн Робинсон побывал на просмотре в «Бостоне»
«Бостон» на этой неделе организовал личный просмотр для свободного агента Гленна Робинсона-младшего (29 лет, 198 см).
Робинсон был выбран на драфте 2014 года под 40-м номером и провел в лиге семь сезонов. Победитель конкурса данков 2017 года не выступал в НБА с февраля 2021 года.
Робинсон ранее побывал на просмотре в «Голден Стэйт».
Позже на этой неделе «Селтикс» просмотрят Ти Джей Уоррена, Ламара Стивенса и Луиса Кинга. У клуба на данный момент есть свободные места в составе.
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