«Селтикс» просмотрят Луиса Кинга

Свободный агент Луис Кинг (24 года, 201 см) на этой неделе пройдет просмотр в « ».

24-летний форвард на днях также побывал на просмотре в «Голден Стэйт».

В прошлом сезоне Кинг подписал двусторонний контракт с «Филадельфией», но сыграл за команду всего один матч, набрав 20 очков, 4 подбора и 2 передачи за 29 минут на паркете. Большую часть сезона форвард провел в G-лиге, где помог «Делавэру» завоевать чемпионский титул.

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