«Бостон» просмотрит Ти Джей Уоррена и Ламара Стивенса

Теги возможные переходы Бостон НБА Ти Джей Уоррен Ламар Стивенс Баскетбол

«Бостон» на этой неделе просмотрит свободных агентов Ти Джей Уоррена (29 лет, 203 см) и Ламара Стивенса (26 лет, 198 см).

«Селтикс», которые в межсезонье расстались с Маркусом Смартом и Грантом Уильямсом, рассчитывают укрепить ротацию на периметре.

Уоррен в минувшем сезоне вернулся после травмы, поиграв за «Бруклин» (9,5 очка и 2,8 подбора в 28 матчах) и «Финикс» (4,2 очка и 3,1 подбора).

В прошедшем сезоне НБА Стивенс в составе «Кливленда» набирал в среднем 5,3 очка и 3,3 подбора, реализуя 44,8% бросков с игры.

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