«Филадельфия» заключила негарантированный контракт с Дэвидом Дьюком

Теги переходы Филадельфия НБА Дэвид Дьюк Баскетбол

«Филадельфия» подписала негарантированный контракт с разыгрывающим Дэвидом Дьюком (23 года, 196 см).

Дьюк за последние два сезона провел в сумме 45 матчей за «Бруклин», в основном выступая на условиях двустороннего контракта.

В прошлом сезоне Дэвид набирал в среднем по 3,7 очка и 1,3 подбора в 23 встречах.

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