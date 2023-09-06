«Филадельфия» заключила негарантированный контракт с Дэвидом Дьюком

« » подписала негарантированный контракт с разыгрывающим Дэвидом Дьюком (23 года, 196 см).

Дьюк за последние два сезона провел в сумме 45 матчей за «Бруклин», в основном выступая на условиях двустороннего контракта.

В прошлом сезоне Дэвид набирал в среднем по 3,7 очка и 1,3 подбора в 23 встречах.

«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам